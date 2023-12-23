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23 декабря, 23:44

Артета — о ничьей с «Ливерпулем»: «Одна из самых напряженных игр, которые я видел за 20 лет в АПЛ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Микель Артета.
Фото Reuters
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями после матча с «Ливерпулем» (1:1) в 18-м туре АПЛ.

«Это было серьезное испытание, и мы с ним справились. Ребята были невероятны. Одна из самых напряженных игр, которые я видел в этой лиге за 20 лет, это говорит о многом.

Это была невероятная игра с участием двух команд, которые подняли планку на новый уровень. Обе команды хотели победить и играли соответственно. В последние 15-20 минут мы старались вырвать победу, но не нашли подходящего момента в заключительной трети.

«Ливерпуль» — лучшая команда мира в подобных играх. Мы создаем момент с шансом Жезуса, а через пять секунд мяч уже у нас в штрафной», — приводит слова Артеты BBC.

«Арсенал» (40 очков) сохранил лидерство в АПЛ. «Ливерпуль» (39) обошел «Астон Виллу» и поднялся на второе место в турнирной таблице.

В следующем туре мерсисайдцы на выезде сыграют с «Бернли», встреча пройдет 26 декабря. «Арсенал» 28 декабря дома примет «Вест Хэм».

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
Микель Артета
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