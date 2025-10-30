Артета — о победе над «Брайтоном»: «Это был особенный вечер»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу команды в матче четвертого раунда Кубка английской лиги против «Брайтона» (2:0).

«Это был особенный вечер, и я очень рад по нескольким причинам. Понятно, что мы прошли в четвертьфинал и выиграли у действительно сильного соперника. Мы сделали 10 замен по сравнению с прошлым матчем, выпустили игроков, которые никогда не играли вместе. У нас было два грандиозных дебюта: Макс Доумен и Андре Харриман-Аннуса. Это уникальное чувство — дать кому-то шанс воплотить мечту в реальность. Я очень рад, что все сложилось удачно», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба «Арсенал».

В четвертьфинале Кубка английской лиги «Арсенал» встретится с «Кристал Пэлас».