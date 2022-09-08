Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

8 сентября, 08:03

Артета не ожидал увольнения Тухеля из «Челси»

Виктория Кравченко

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением по поводу увольнения Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси».

«Это было удивительно, мы узнали прямо перед тренировкой. Всегда грустно, когда любого коллегу по этой профессии увольняют. Но это заставляет понять, что у нас такое может происходить в профессии, поэтому мы должны это предотвратить и наслаждаться этим путешествием», — цитирует Артету официальный сайт «Арсенала».

49-летний Тухель возглавлял лондонскую команду с января 2021 года, вместе с лондонским клубом специалист выиграл Лигу чемпионов сезона-2020/21, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
Микель Артета
Томас Тухель
1
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Причиной отставки Тухеля с поста главного тренера «Челси» мог стать Роналду

Стали известны детали отставки Тухеля с поста главного тренера «Челси»