Артета не ожидал увольнения Тухеля из «Челси»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением по поводу увольнения Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси».

«Это было удивительно, мы узнали прямо перед тренировкой. Всегда грустно, когда любого коллегу по этой профессии увольняют. Но это заставляет понять, что у нас такое может происходить в профессии, поэтому мы должны это предотвратить и наслаждаться этим путешествием», — цитирует Артету официальный сайт «Арсенала».

49-летний Тухель возглавлял лондонскую команду с января 2021 года, вместе с лондонским клубом специалист выиграл Лигу чемпионов сезона-2020/21, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.