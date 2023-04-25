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Артета не считает, что в матче с «Манчестер Сити» определится чемпион АПЛ

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не считает, что от предстоящей игры 32-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» зависит судьба чемпионства.

«Мы с самого начала знали, что «Сити» и «Ливерпуль» будут командами, которые нужно обыгрывать. Это очевидно, глядя на то, что эти команды сделали за последние пять-шесть лет. Это будет тяжелая ночь и тяжелый вызов, но у нас есть невероятная возможность. Мы должны обыграть «Сити» у них дома. Если вы хотите стать чемпионами, вы должны побеждать в этих матчах. Это само собой.

Мы хотели сократить разрыв настолько, насколько это было возможно, и сейчас мы стоим с ними на равных. Мы знаем, что после этого нас ждут пять очень сложных игр. Так что эта игра будет очень важной. Будет ли это определять наш сезон? Ответ: нет. Если мы выиграем, мы не обязательно выиграем лигу. Это немного изменит процентное соотношение и расклады, но пять игр, которые нам обоим еще предстоит сыграть, будут еще тяжелее", — сказал Артета на предматчевой пресс-конференции.

«Арсенал» набрал 75 очков и занимает первое место в таблице АПЛ. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет 5 очков, но у команды Хосепа Гвардиолы 2 матча в запасе. Матч между командами пройдет в среду, 25 апреля. Начало — в 22.00 мск.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Микель Артета
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