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Сегодня, 23:09

Артета объяснил, почему Джака стал больше забивать за «Арсенал»

Алина Савинова
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил, почему полузащитник команды Гранит Джака стал чаще забивать голы за команду.

«Во-первых, это связано с его складом ума. Он чувствует, что способен забивать, понимает, где ему надо находиться в нужный момент. Во-вторых, он тренируется каждый божий день. Джака старается совершенствоваться вместе с командой в тех областях, которые, по нашему мнению, необходимы, чтобы команда сделала еще один шаг вперед в нашем стиле игры», — приводит Evening Standard слова Артеты.

В текущем сезоне Джака провел 29 матчей в чемпионате Англии, в которых отметился 5 голами и 5 результативными передачами.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 72 очка за 29 туров.

Источник: https://www.standard.co.uk/sport/football/arsenal-fc-news-arteta-xhaka-goals-b1072978.html
Гранит Джака
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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