Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:19

Артета оценил игру Хаверца в матче «Арсенала» против «Челси»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением об игре нападающего Кая Хаверца в прошедшем дерби с «Челси» (5:0) в 29-м туре АПЛ. В этой встрече немец оформил дубль.

«Хаверц оказал большое влияние в этой игре. Если добавить к этому еще два гола и связующую игру в важных моментах, то это было прекрасное выступление», — передает слова испанца BBC.

В этом сезоне 24-летний хавбек провел 33 матча в АПЛ, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

«Арсенал» набрал 77 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Челси» с 47 очками занимает 9-е место

0
Читайте также
The Athletic опубликовал материал о покере Аршавина на «Энфилде»
Распалась танцевальная пара Мария Казакова и Георгий Ревия
Экономическая делегация КНДР отправилась в Иран
Одного не любят фанаты, другой не сработается с Амаралом. Почему Черчесов и Карпин не возглавят «Спартак»
Шлейф пепла вулкана Шивелуч на Камчатке протянулся на 92 км
Россияне назвали критерии идеального коллеги
Популярное видео
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Коул: «Если даже «Челси» скупить всех потенциальных звезд, будет сложно»