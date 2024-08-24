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Сегодня, 11:07

Артета: «Новый форвард? У «Арсенала» есть несколько великолепных нападающих»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о возможном подписании нового нападающего.

«Новая девятка? Это не тот вопрос, который мы себе задаем, потому что у нас есть несколько великолепных нападающих. Мы полностью доверяем нашим игрокам, мы хотим стать лучше, но попробуем это сделать с игроками, которые уже с нами», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» интересуется Виктором Осимхеном из «Наполи» и Виктором Дьокерешем из «Бенфики».

Виктор Осимхен
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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