Артета очень разочарован поражением от «Манчестер Сити» в Кубке Англии

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в 1/16 финала Кубка Англии.
«Очень разочарован. Я думаю, что мы могли бы получить гораздо больше от этого матча. Это была напряженная игра, и одно действие изменило все. Я думаю, что мы могли бы справиться с этим гораздо лучше с точки зрения нашей дисциплины, когда мяч был в штрафной. У нас были хорошие ситуации в игре, и мы не упускали их из виду. Мы можем извлечь из этой встречи много положительных моментов, я думаю, то, как мы подошли к матчу. Обыграть эту команду действительно сложно, но мы шли с ними на равных», — цитирует BBC Артету.
«Сити» вышел в 1/8 финала турнира. Следующий соперник станет известен после жеребьевки.
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