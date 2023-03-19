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Сегодня, 20:40

Артета остался доволен игрой «Арсенала» против «Кристал Пэлас»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает о победе своей команды в матче 28-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (4:1).

«Очень доволен игрой, энергией, решимостью, которую мы снова продемонстрировали, и тем, как мы контролировали игру. Болельщики снова были в восторге», — цитирует Артету BBC Sport.

Он признался, что разочарован тем, что «Арсенал» пропустил гол со стандарта.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 69 очков. «Кристал Пэлас» находится на 12-й строчке (27 очков).

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Кристал Пэлас
Микель Артета
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