Артета остался доволен игрой «Арсенала» против «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает о победе своей команды в матче 28-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (4:1).

«Очень доволен игрой, энергией, решимостью, которую мы снова продемонстрировали, и тем, как мы контролировали игру. Болельщики снова были в восторге», — цитирует Артету BBC Sport.

Он признался, что разочарован тем, что «Арсенал» пропустил гол со стандарта.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 69 очков. «Кристал Пэлас» находится на 12-й строчке (27 очков).