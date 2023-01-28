Артета отказался говорить о продлении контракта с Мартинелли

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после поражения от «Манчестер Сити» (0:1) в 1/16 финала Кубка Англии отказался обсуждать информацию о том, что нападающий Габриэл Мартинелли подписал новый контракт с клубом.
«Я не хочу сейчас говорить ни о ком из наших игроков», — цитирует Sky Sports Артету.
Ранее стало известно, что 21-летний Мартинелли может стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Арсенала» с зарплатой 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
В этом сезоне форвард сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования