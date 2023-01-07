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Сегодня, 22:16

Артета отреагировал на слова Саттона, назвавшего его «клоуном» после ничьей с «Ньюкаслом»

Алина Савинова
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на слова бывшего нападающего сборной Англии Криса Саттона, назвавшего его «клоуном» после матча 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (0:0).

«Я не участвую в этих дебатах. Конечно, у них может быть свое мнение. Я стараюсь делать все возможное для этого футбольного клуба, защищать его, продвигать и заряжать их страстью, с которой должна быть сыграна игра.

Каждая игра особенная, и каждый тренер ведет себя по-разному в зависимости от обстоятельств. И вы не можете вырвать контекст из ситуации. Это несправедливо. Я буду стараться стать лучше. Если мне нужно что-то сделать, я это сделаю, и если мне придется что-то изменить, поверьте, я сам посмотрю на себя в зеркало и очень быстро все изменю», — приводит Football 365 слова Артеты.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 44 очка.

 

Источник: https://www.football365.com/news/arsenal-boss-mikel-arteta-responds-called-clown-pundit-newcastle-draw
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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