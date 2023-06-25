Артета ответил на вопросы об интересе «Арсенала» к Райсу и Хаверцу

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал об интересе «канониров» к полузащитнику «Вест Хэма» Деклану Райсу и хавбеку «Челси» Каю Хаверцу.

«Настолько ли хорош Деклан Райс, что «Арсенал» рассматривает возможность его покупки за более чем 100 миллионов евро? Я не могу говорить об игроках, которых нет в клубе. Я бы предпочел ничего не говорить. Хаверц? Талант имеет свою цену, и в «Арсенале» нам всегда интересны опытные молодые люди. Повторюсь, я не говорю об игроках из других клубов, но в случае с Каем он уже многое доказал, в том числе стал чемпионом. Он талантливый, разносторонний игрок, которому всего 24 года», — приводит слова Артеты Marca.

Райс — воспитанник «Вест Хэма». В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах и выиграл с ней Лигу конференций.

В сезоне-2022/23 Хаверц провел 47 матчей за «Челси», забил 9 голов и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.