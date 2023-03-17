Артета ответил Тен Хагу на слова об отсутствии потерь в составе «Арсенала»

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на слова наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага о том, что лондонцам повезло избежать серьезных потерь в составе.
16 марта тен Хаг заявил, что лишь один раз в этом сезоне имел в распоряжении полный состав, тогда как игроки «Арсенала» доступны всегда.
«У нас травмы на протяжении всего сезона. Габриэль Жезус выбывал на четыре месяца, Алекс Зинченко — на два с половиной месяца, Парти — на полтора месяца, Нкетия — на полтора месяца. У нас было довольно много травм, но мы справились с этой ситуацией», — приводит слова Артеты Sky Sports.
После 27 туров «Арсенал» с 66 очками лидирует в АПЛ. «Канониры» на 5 баллов опережают «Манчестер Сити».