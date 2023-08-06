Сегодня, 22:36
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу команды по пенальти в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» (1:1, пен — 4:1).
«Невероятные ощущения. Вряд ли что-то может быть лучше, чем на «Уэмбли» обыграть лучшую команду мира, причем так, как это сделали мы. Это действительно воодушевляет.
Это здорово. Мы здесь именно за этим: выигрывать трофеи, вести клуб к успеху. Радостно видеть столько счастливых и гордых людей», — цитирует Артету Football.London.
«Канониры» сумели отыграться на 11-й добавленной минуте ко второму тайму. Мяч влетел в сетку ворот «Сити» с помощью рикошета после удара Леандро Троссарда.