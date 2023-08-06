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Артета — о победе над «Манчестер Сити»: «Вряд ли что-то может быть лучше, чем на «Уэмбли» обыграть лучшую команду мира»

Виктория Кравченко
Микель Артета.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу команды по пенальти в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» (1:1, пен — 4:1).

«Невероятные ощущения. Вряд ли что-то может быть лучше, чем на «Уэмбли» обыграть лучшую команду мира, причем так, как это сделали мы. Это действительно воодушевляет.

Это здорово. Мы здесь именно за этим: выигрывать трофеи, вести клуб к успеху. Радостно видеть столько счастливых и гордых людей», — цитирует Артету Football.London.

«Канониры» сумели отыграться на 11-й добавленной минуте ко второму тайму. Мяч влетел в сетку ворот «Сити» с помощью рикошета после удара Леандро Троссарда.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Микель Артета
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