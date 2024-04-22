Артета поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ

Наставник «Арсенала» Микель Артета перед матчем 33-го тура АПЛ с «Челси» поделился мнением о чемпионской гонке в Англии.

«Мы хотим приложить все усилия. Мы полны решимости продолжать борьбу, пока у нас есть шансы поднять этот трофей. Гонка зависит еще от двух команд. Это две лучшие команды в истории этой лиги», — сказал Артета на пресс-конференции