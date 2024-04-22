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Сегодня, 17:28

Артета поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ

Виктория Кравченко
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Наставник «Арсенала» Микель Артета перед матчем 33-го тура АПЛ с «Челси» поделился мнением о чемпионской гонке в Англии.

«Мы хотим приложить все усилия. Мы полны решимости продолжать борьбу, пока у нас есть шансы поднять этот трофей. Гонка зависит еще от двух команд. Это две лучшие команды в истории этой лиги», — сказал Артета на пресс-конференции

После 33 туров «Арсенал» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 74 очка. «Ливерпуль» (74) располагается на 2-й строчке, третьим идет «Манчестер Сити» (73).

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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