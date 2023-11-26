Артета — о победном голе Хаверца в иггре с «Брентфордом»: «Он это заслужил»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре полузащитника «канониров» Кая Хаверца в матче с «Брентфордом» (1:0) в 13-м туре АПЛ.

24-летний немец вышел на замену во втором тайме и забил победный гол на 88-й минуте.

«Я не знаю никого, кто был бы не рад за него. Он полностью заслужил это. Он потрясающий футболист. Он был подходящим игроком и выиграл матч для нас», — приводит слова Артеты BBC.

Хаверц в летнее трансферное окно перешел в «Арсенал» из «Челси». В текущем сезоне он провел за команду 20 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.