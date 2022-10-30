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Сегодня, 21:07

Артета — о дубле Нельсона: «Он справился очень хорошо, потому что это помогло нам выиграть матч»

Алина Савинова
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета похвалил нападающего команды Риса Нельсона за дубль в матче 14-го тура АПЛ против «Ноттингема Форрест» (5:0).

«Думаю, что не только я, но и все его товарищи по команде, весь персонал очень рады за него, потому что он игрок, который действительно меняется, развивается, взрослеет. Он каждый день показывает, как сильно хочет добиться успеха. Сегодня у него была такая возможность, и он справился очень хорошо, потому что это помогло нам выиграть матч», — приводит Metro UK слова Артеты.

После этой встречи «Арсенал», набрав 31 очко, вернулся на первую строчку АПЛ.

В текущем сезоне Нельсон провел только 1 матч за «Арсенал», в котором отличился двумя голами.

Источник: https://metro.co.uk/2022/10/30/arsenal-news-mikel-arteta-reveals-real-change-reiss-nelson-17665869/
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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