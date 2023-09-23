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Сегодня, 11:06

Артета похвалил работу главного тренера «Тоттенхэма» Постекоглу

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о наставнике «Тоттенхэма» Анге Постекоглу.

«Новый вызов, новая возможность. Очевидно, у них новый тренер, который добился очень хороших результатов и изменил атмосферу и все вокруг клуба. Это уже другой стиль, так что нужно адаптироваться к нему, быть самими собой и показывать игру, которая нам нужна, чтобы победить их.

Постекоглу мне очень нравится. У меня были игроки, и я знаю игроков, которых он тренировал, и они все очень высоко о нем отзываются. Это не совпадение, и сразу видно его правильный подход. В этом прелесть этой лиги: у нас есть топ-тренеры, сильнейшая конкуренция и каждая игра очень сложна", — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

Постекоглу работает в «Тоттенхэме» с июля 2023 года. Под его руководством «шпоры» провели 6 матчей во всех турнирах, из них выиграли 4, сыграли вничью и проиграли одну встречу.

«Арсенал» 24 сентября дома сыграет с «Тоттенхэмом» в 6-м туре АПЛ. Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
Микель Артета
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