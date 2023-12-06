Артета получил третью желтую карточку в сезоне и пропустит матч с «Астон Виллой»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в матче 15-го тура чемпионата Англии против «Лутона» (4:3) получил свою третью желтую карточку в сезоне за чрезмерное празднование гола. Теперь специалист не сможет присутствовать на бровке во встрече с «Астон Виллой».

«Я не мог сидеть на своем месте. Это были чистые эмоции. Если это желтая... то пусть это будет желтая», — приводит beIN Sports слова Артеты.

«Арсенал» набрал 36 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. Матч «Астон Вилла» — «Арсенал» состоится в субботу, 9 декабря.