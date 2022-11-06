Артета попросил руководство «Арсенала» в январе подписать Тилеманса

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета планирует купить полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, руководство «Арсенала» намерена поддержать кандидатуру тренера и постараться оформить этот трансфер.
25-летний бельгиец выступает за «Лестер» с июля 2019 года и провел за английский клуб 173 матча, забил 27 мячей и отдал 25 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования