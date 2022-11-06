Артета попросил руководство «Арсенала» в январе подписать Тилеманса

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета планирует купить полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, руководство «Арсенала» намерена поддержать кандидатуру тренера и постараться оформить этот трансфер.

25-летний бельгиец выступает за «Лестер» с июля 2019 года и провел за английский клуб 173 матча, забил 27 мячей и отдал 25 результативных передач.