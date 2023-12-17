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Сегодня, 20:48

Артета — о Хаверце: «Он топ, его уверенность растет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру Кая Хаверца после победы над «Брайтоном» (2:0) в матче 17-го тура АПЛ.

24-летний немец удвоил преимущество «канониров» в концовке. Он забил четвертый мяч за последние 7 матчей в «Арсенале».

«Снова Кай Хаверц? Он топ. Его уверенность растет. Он спокойнее себя чувствует, и вы это можете видеть. Его игра, интеллект, который он показывает на поле, агрессия, работоспособность — все это на высоте», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

Кай Хаверц
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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