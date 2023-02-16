Артета — о чемпионской гонке АПЛ: «После матча с «Сити» у меня больше веры»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:3) в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии.

«Это была большая битва, в которой у нас были шансы, особенно до того, как мы пропустили второй гол. У нас было чувство, что мы можем их обыграть, но мы позволили «Сити» забить три гола и выиграть матч. Мы допустили ошибки, которые на таком уровне нельзя допускать.

Я больше верю в успех в чемпионской гонке, чем до этого матча, так как я видел производительность и уровень, который команда показала против «Сити». Мы можем сделать это. У парней все еще есть вера, я это чувствую. Они чувствуют, что могут это сделать. Разница была в штрафной, у «Сити» было три момента, и они их реализовали. У нас были моменты, но мы их не реализовали», — цитирует BBC Артету.

«Манчестер Сити» сравнялся по очкам с «Арсеналом» — по 51. «Горожане» вышли на первое место в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям, но у «канониров» есть еще игра в запасе.