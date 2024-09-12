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Сегодня, 12:43

Артета продлит контракт с «Арсеналом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Микель Артета.
Фото Reuters
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подпишет новый контракт с клубом, сообщает The Athletic.

По информации источника, 42-летний испанец уже согласовал новое соглашение, которое будет рассчитано до 2027 года. Действующий контракт Артеты истекает в конце сезона-2024/25. Ожидается, что официально о продлении контракта объявят до матча против «Тоттенхэма» (15 сентября) в 4-м туре АПЛ.

Артета возглавляет «канониров» с декабря 2019 года. После трех туров лондонцы с 7 очками занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета

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