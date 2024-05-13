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Сегодня, 02:51

Артета — о чемпионстве «Арсенала»: «В футболе шансы есть всегда»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от победы в матче 37-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Мы очень рады победе, особенно тому, как сыграли во втором тайме. Сегодня ставки была высоки, как и в матче с «Тоттенхэмом». У нас нет права на ошибку, с нами соперничают большие команды, которые усложняют нам задачу. Мы хотели приоткрыть дверь к титулу, последний тур пройдет при наших болельщиках.

Мы обязательно будем смотреть матч «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом». Будем следить за результатом. В футболе шансы есть всегда", — приводит слова Артеты Sky Sports.

«Арсенал» с 86 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити», имеющего игру в запасе, на одно очко.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Микель Артета
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