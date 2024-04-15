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Артета — о чемпионской гонке АПЛ: «Главное — продолжать верить и делать то, что от нас зависит»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после матча 33-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:2) поделился мнением о чемпионской гонке.

«Главное — продолжать верить и делать то, что от нас зависит. Повлияет ли этот матч на психологическое состояние? Если это произойдет из-за одной игры, то мы недостаточно хороши, чтобы выиграть лигу», — приводит слова Артеты журналист Мигель Дилейни.

«Арсенал» упустил возможность выйти в лидеры чемпионата и с 71 очком располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Команда Микеля Артеты потерпела первое поражение за последние девять игр во всех турнирах.

«Астон Вилла» набрала 63 балла и идет на четвертой позиции в чемпионате Англии.

ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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«Арсенал» уступил «Астон Вилле», пропустив два гола в концовке встречи