Артета — о чемпионской гонке АПЛ: «Главное — продолжать верить и делать то, что от нас зависит»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после матча 33-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:2) поделился мнением о чемпионской гонке.

«Главное — продолжать верить и делать то, что от нас зависит. Повлияет ли этот матч на психологическое состояние? Если это произойдет из-за одной игры, то мы недостаточно хороши, чтобы выиграть лигу», — приводит слова Артеты журналист Мигель Дилейни.

«Арсенал» упустил возможность выйти в лидеры чемпионата и с 71 очком располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Команда Микеля Артеты потерпела первое поражение за последние девять игр во всех турнирах.

«Астон Вилла» набрала 63 балла и идет на четвертой позиции в чемпионате Англии.