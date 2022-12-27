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Сегодня, 04:02

Артета прокомментировал интерес «Арсенала» к Мудрику

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика.

«Я никогда не говорю об игроках, которых нет в команде. Но для Англии хорошо, что в других странах сейчас нет матчей. Надеюсь, мы подарили всем людям хорошее шоу в этой игре», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

Ранее в интернете появились фотографии 21-летнего украинца, который смотрит матч 17-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Вест Хэмом» (3:1).

Сообщалось, что «канониры» предложили «Шахтеру» 40 миллионов евро и 20 миллионов в качестве бонусов за игрока.

В текущем сезоне Мудрик провел за «Шахтер» 12 матчей в чемпионате страны, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Также на его счету 3 гола и 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Шахтер (Донецк)
Микель Артета
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