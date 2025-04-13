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13 апреля, 01:29

Артета — о ничьей с «Брентфордом»: «Арсенал» потерял два очка»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью в матче 32-го тура АПЛ против «Брентфорда» (1:1).

«Это разочаровывает, потому что мы потеряли два очка. Учитывая то, что мы делали, как доминировали и как мало моментов допускали у своих ворот, я думаю, мы сделали достаточно для победы. В матче с «Брентфордом», если ты не сможешь хорошо обороняться при стандартах, тебя серьезно накажут. Эта команда хорошо организована, постоянно создавать моменты у их ворот очень сложно. Во многих ситуациях мы могли бы действовать лучше, завершая атаки», — приводит слова Артеты BBC Sport.

«Арсенал» набрал 63 очка и остается на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд» с 43 баллами поднялся на 11-ю строчку.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брентфорд
Микель Артета
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