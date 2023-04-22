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Сегодня, 01:35

Артета: «Арсенал» должен был обыграть «Саутгемптон»

Евгений Козинов
Корреспондент
Микель Артета.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью с «Саутгемптоном» (3:3) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

«Очевидно, что мы недовольны результатом. Мы снова усложнили себе жизнь, но ошибки — это часть футбола. За то, как мы реагировали по ходу встречи, люблю своих игроков больше, чем когда-либо. В конце концов мы должны были выиграть, потому что создали достаточно моментов и возможностей, но этого не произошло, и мы разочарованы. В АПЛ нельзя пропускать три мяча, если пропустишь, как это сделали мы, будет очень сложно выиграть», — цитриует BBC Артету.

«Арсенал» набрал 75 очков и занимает первое место в таблице АПЛ. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет 5 очков, но у команды Хосепа Гвардиолы два матча в запасе.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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