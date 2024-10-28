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Сегодня, 07:25

Артета прокомментировал отставание «Арсенала» от «Манчестер Сити» в чемпионской гонке АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос об отставании команды от «Манчестер Сити» в турнирной таблице АПЛ.

После 9 туров «Арсенал» с 18 очками занимает третье место в АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 5 очков. Вторым в турнирной таблице идет «Ливерпуль» — 22 балла.

«Мы не хотели оказаться в таком положении. Вы всегда хотите быть на пять очков впереди, но мы в нем оказались. Команда жива, команда хочет этого [сократить 5 очков отставания от «Манчестер Сити» — прим.]. Я чувствую это каждый день. Нам нужно было набрать три очка сегодня. Мы не смогли этого сделать, но мы точно на верном пути», — приводит слова Артеты ESPN.

В 9-м туре «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» — 2:2.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Микель Артета

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