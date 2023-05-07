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Сегодня, 23:09

Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Ньюкаслом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в матче 35-го тура АПЛ.

«Я очень горжусь игроками за то, как они справились с обстановкой и командой, у которой есть много вещей, которые они делают очень хорошо. Мы справились с этим очень хорошо. Игроки должны продолжать расти. Мы делали это в течение 10 месяцев и должны продолжать каждый день. Требования невероятно высоки, мы это знаем. Осталось три игры, и мы все еще боремся за чемпионство», — приводит слова Артеты ВВС.

Благодаря этому результату лондонцы набрали 81 очко и сохраняют второе место в АПЛ. Отставание от «Манчестер Сити», идущего на первой строчке, составляет одно очко, но у «горожан» есть игра в запасе.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ньюкасл Юнайтед
Микель Артета
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