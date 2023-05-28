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Артета: «Мы хотели завершить сезон наилучшим из возможных способов»

Алина Савинова
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал разгромную победу команды над «Вулверхэмптоном» в матче 38-го тура чемпионата Англии (5:0).

«Мы хотели завершить сезон наилучшим из возможных способов, показать тот уровень игры, который демонстрировали весь сезон, выиграть игру и развлечь зрителей. Это было очень эмоционально, по-настоящему красиво из-за атмосферы и связи, которая ощущается между игроками и нашими болельщиками. Это много значило для нас. В последних двух матчах игроки были разочарованы, и мы хотели что-то исправить. Команда заслужила такое выступление, чтобы достойно завершить сезон. Я доволен тем, как мы сыграли», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Артеты.

«Арсенал» завершил сезон-2022/23 на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. Клуб из Лондона набрал 84 очка за 38 туров. Чемпионом турнира стал «Манчестер Сити», который возглавляет Хосеп Гвардиола.

Источник: https://www.arsenal.com/news/mikel-we-got-result-our-supporters-deserved
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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