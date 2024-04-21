Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 03:28

Артета — о победе над «Вулверхэмптоном»: «Очень хорошая реакция на вылет из Лиги чемпионов»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (2:0).

«Очень хорошая реакция на вылет из Лиги чемпионов, я горжусь командой. Мы заслужили победу в этой игре и снова сохранили ворота сухими. Конечно, мы разочарованы поражением от «Баварии», все решили детали, но впереди у нас еще пять матчей, а мы снова на вершине таблицы. Даже при 2:0 нельзя быть уверенным в победе, «Вулверхэмптон» — хорошая команда, которая, внеся некоторые изменения, создала нам проблемы», — приводит слова Артеты BBC Sport.

«Арсенал» (74 очка) обошел «Манчестер Сити» (73) и вышел на первое место в АПЛ, но у «горожан» есть игра в запасе. «Вулверхэмптон» (43) остается 11-м в турнирной таблице.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
Микель Артета
0
Читайте также
Великобритания смягчила условия участия россиян в турнирах на территории страны
Чемпионат мира по сексу могут признать официальным видом спорта
В ВСУ подтвердили убийство полицейского военными
Судьи отменили чудо за 0,2 секунды до сирены. Что случилось в матче «Металлург» - «Локомотив»
Женщина в Подмосковье ударила полицейского в глаз из-за эвакуации ее машины
Пассажир московского метро разбил турникет на станции «Калужская»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Защитник «Тоттенхэма» Удоджи из-за травмы пропустит Евро-2024