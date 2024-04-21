Артета — о победе над «Вулверхэмптоном»: «Очень хорошая реакция на вылет из Лиги чемпионов»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (2:0).

«Очень хорошая реакция на вылет из Лиги чемпионов, я горжусь командой. Мы заслужили победу в этой игре и снова сохранили ворота сухими. Конечно, мы разочарованы поражением от «Баварии», все решили детали, но впереди у нас еще пять матчей, а мы снова на вершине таблицы. Даже при 2:0 нельзя быть уверенным в победе, «Вулверхэмптон» — хорошая команда, которая, внеся некоторые изменения, создала нам проблемы», — приводит слова Артеты BBC Sport.

«Арсенал» (74 очка) обошел «Манчестер Сити» (73) и вышел на первое место в АПЛ, но у «горожан» есть игра в запасе. «Вулверхэмптон» (43) остается 11-м в турнирной таблице.