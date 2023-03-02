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Сегодня, 05:09

Артета: «Арсенал» мог забить больше «Эвертону»

Евгений Козинов
Корреспондент
Микель Артета.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Эвертоном» (4:0) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии.

«Я в восторге от победы и от того, как мы играли после первых 25 минут, хотя у нас были некоторые трудности в начале. Как только мы забили первый гол, игра открылась. Нам нужен был волшебный момент, и Букайо создал его. После этого мы прибавили и заслужили победу в игре. «Арсенал» очень хорошо играл во втором тайме и мог забить больше.

Я не сомневался (что мы оправимся от поражения от «Сити»). Когда вижу своих игроков каждый день, понимаю, как сильно они хотят победить. Они хотят учиться", — цитирует BBC Артету.

Лондонская команда одержала третью победу подряд и с 60 очками продолжает лидировать в АПЛ. «Эвертон» идет на 18-й строчке — 21 очко.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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