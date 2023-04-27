Артета: «Сити» сыграл лучше, а «Арсенал» был далеко не на своем уровне»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:4) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

«Нас обыграла лучшая команда, это точно. Они были превосходны, и достичь такого уровня сложно. Сегодня мы не были на таком уровне. Необходимо выигрывать единоборства в матчах против этой команды. Мы не сделали этого в первом тайме, и нас наказали. Это очень тяжело. В том виде, в каком мы были в первые 20-30 минут, «Сити» были лучше нас, и мы не могли конкурировать.

Что это значит для чемпионской гонки? Сегодня очень трудный вечер, мы проиграли, но должны встать и посмотреть на ситуацию шире. Тот факт, что мы соревнуемся лицом к лицу с такой командой, как «Сити», просто невероятен. Впереди пять игр, и все может случиться. За эти годы я видел, как многое может произойти в этой лиге. Мы должны признать, что проиграли особенной команде. Выиграла более сильная команда, а мы были далеко не на своем уровне", — цитирует BBC Артету.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка в 31 матче. «Арсенал» лидирует — 75 очков в 33 матчах.