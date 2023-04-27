Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 04:12

Артета: «Сити» сыграл лучше, а «Арсенал» был далеко не на своем уровне»

Евгений Козинов
Корреспондент
Микель Артета.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:4) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

«Нас обыграла лучшая команда, это точно. Они были превосходны, и достичь такого уровня сложно. Сегодня мы не были на таком уровне. Необходимо выигрывать единоборства в матчах против этой команды. Мы не сделали этого в первом тайме, и нас наказали. Это очень тяжело. В том виде, в каком мы были в первые 20-30 минут, «Сити» были лучше нас, и мы не могли конкурировать.

Что это значит для чемпионской гонки? Сегодня очень трудный вечер, мы проиграли, но должны встать и посмотреть на ситуацию шире. Тот факт, что мы соревнуемся лицом к лицу с такой командой, как «Сити», просто невероятен. Впереди пять игр, и все может случиться. За эти годы я видел, как многое может произойти в этой лиге. Мы должны признать, что проиграли особенной команде. Выиграла более сильная команда, а мы были далеко не на своем уровне", — цитирует BBC Артету.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка в 31 матче. «Арсенал» лидирует — 75 очков в 33 матчах.

 
Эмоции Габриэла Жезуса после поражения &laquo;Арсенала&raquo; от &laquo;Манчестер Сити&raquo;. «Сити» перемолол и выплюнул «Арсенал». А также его надежды на титул
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Микель Артета
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«МОК выдвигает унизительный ультиматум». Жесткая дискуссия о возвращении российских спортсменов
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
На Украине не подтвердили получение 98% обещанного НАТО вооружения
Матвиенко сообщила об обретении Россией новых союзников вопреки Западу
В Сети появилось видео избиения призывника на Украине
В США признали одержимость соблюдением антироссийских санкций
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола: «Игроки «Сити» знают, что нужно побеждать в каждом матче, чтобы оставаться в чемпионской гонке»

Стоунс: «Я бы не сказал, что все было под полным контролем «Сити»