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Сегодня, 16:14

Артета о травме Салибы: «Надеюсь, что он снова сыграет в этом сезоне»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о травме защитника Вильяма Салибы.

Я очень надеюсь, что он снова сыграет в этом сезоне. К сожалению, у него все еще есть некоторый дискомфорт, он не будет готов к игре с «Лидсом», — приводит слова Артеты BBC Sport.

22-летний защитник покинул расположение сборной Франции из-за боли в спине. 16 марта он получил повреждение в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Спортинга».

В текущем сезоне Салиба провел 33 матча, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.

ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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