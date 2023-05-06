Артета о продлении контракта с Салибой: «Мы найдем подходящий момент для этого»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о переговорах по контракту с Вильямом Салибой.

«Мы найдем подходящий момент для этого. Мы делаем все возможное, чтобы сделать это в нужный момент в нужное время. Отношения между игроком и клубом отличные. Думаю, дело во времени. Ничего больше», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

16 марта 22-летний француз получил повреждение в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Спортинга» и еще не восстановился от травмы.

В текущем сезоне Салиба провел 33 матча, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.