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Сегодня, 00:58

Артета о продлении контракта с Салибой: «Мы найдем подходящий момент для этого»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о переговорах по контракту с Вильямом Салибой.

«Мы найдем подходящий момент для этого. Мы делаем все возможное, чтобы сделать это в нужный момент в нужное время. Отношения между игроком и клубом отличные. Думаю, дело во времени. Ничего больше», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

16 марта 22-летний француз получил повреждение в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Спортинга» и еще не восстановился от травмы.

В текущем сезоне Салиба провел 33 матча, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.

ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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