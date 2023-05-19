Артета: «Джака — уважаемая фигура в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает о новости об уходе полузащитника Гранита Джаки в «Байера». Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро.

«Джака — уважаемая фигура в клубе. У него за спиной хорошая история в «Арсенале». С клубом он прошел сложныи многого добился. Что бы ни случилось, мы обязательно это обсудим, но не сейчас», — сказал Артета на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Джака согласовал условия контракта с «Байером» до 2027 года.

Соглашение игрока с «канонирами» истекает летом 2024 года. Джака обойдется «Байеру» в 15 миллионов евро.

В этом сезоне 30-летний швейцарец провел за «Арсенал» 45 матчей, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.