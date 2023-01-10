Артета о выходе «Арсенала» на «Манчестер Сити» в 1/16 финала Кубка Англии: «Мы хорошо друг друга знаем»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Оксфорд Юнайтед» (3:0) в 1/32 финала Кубка Англии.

В 1/16 финала турнира «канониры» сыграют против «Манчестер Сити».

«Что есть, то есть. Так получается, что нам приходится играть с одними и теми же командами в разных турнирах. Мы постараемся подготовиться и победить. Этот матч будет отличаться от того, который скоро будет в чемпионате Англии, но наши команды хорошо знают друг друга. Не думаю, что в этом плане что-то изменится», — приводит официальный сайт «Арсенала» слова Артеты.

Матч 1/16 финала «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоится в конце января, игры этой стадии турнира пройдут с 27 по 30 января. 15 февраля команды встретятся в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии на поле «канониров».