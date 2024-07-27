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Сегодня, 13:10

Артета рассказал, что «Арсеналу» нужно сделать для победы в АПЛ

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что игрокам команды нужно сделать, чтобы обойти «Манчестер Сити» в новом сезоне и выиграть чемпионат Англии.

В двух последних сезонах «Арсенал» становился вторым, уступая первое место «Сити».

«Нужно набрать 114 очков Если мы сделаем это, то точно выиграем лигу. Это наша цель, посмотрим, что получится. Мы должны заслужить право на победу», — цитирует Артету Goal.

Новый сезон-2024/25 в АПЛ стартует 16 августа матчем «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Последний тур состоится 25 мая 2025 года.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Микель Артета
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