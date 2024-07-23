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Сегодня, 21:20

Артета: «Арсенал» очень близок к чемпионству. Нам нужно усилить определенные позиции»

Алина Савинова
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что команде нужно усиление для борьбы с «Манчестер Сити» за чемпионство в новом сезоне.

В минувшем сезоне горожане набрали 91 очко и заняли первое место в турнирной таблице АПЛ, лондонский клуб стал вторым с 89 баллами.

«Мы очень близки к чемпионству. Были моменты, когда у нас было действительно хорошее преимущество. Мы заслужили там находиться и, конечно, постараемся этого достичь. Мы знаем, что нам нужно усилить определенные позиции и предоставить команде больше ресурсов, особенно в плане глубины, которой нам не хватает. Мы будем стараться изо всех сил, но главное — сосредоточиться на том, чтобы влюбить всех в игроков, которые у нас есть, и сделать их лучше», — приводит ESPN слова Артеты.

Ранее появилась информация о том, что «Арсенал» готов продлить контракт с Артетой. Руководство клуба довольно работой тренера.

Испанец возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Под его руководством клуб выиграл Кубок Англии и дважды становился обладателем Суперкубка Англии.

 

Источник: ESPN
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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