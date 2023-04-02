Артета рассказал, как игроки «Арсенала» справляются с волнением

Сегодня, 10:07
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, как команда справляется с волнением. Он отметил, что главное — наслаждаться моментом.
«Раз мы проходим путь день за днем, у нас хорошее настроение во время матча, и мы действительно его ждем. Это воздух, которым дышишь, но не задыхаешься, и нам просто нужны эти энергия и вера. Идем к следующей цели. Наслаждаюсь ли я матчами? Да, и даже сильнее, чем раньше», — цитирует Артету официальный сайт лондонцев.
«Арсенал» с 72 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. На втором месте находится «Манчестер Сити» (64).