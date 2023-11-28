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Сегодня, 20:32

Артета рассказал, когда травмированный Виейра вернется в общий строй «Арсенала»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Арсенала» Фабиу Виейра травмировал пах. Главный тренер лондонской команды Микель Артета рассказал, что 23-летний футболист перенес операцию.

«Виейра вчера перенес операцию на паху. Мы не ожидаем его возвращения по эту сторону зимних каникул», — цитирует тренера журналист Фабрицио Романо.

В сезоне 2023/24 Виейра провел 14 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре голевых паса.

«Арсенал» располагается на первой строчке турнирной таблицы АПЛ. Ближайший матч команда проведет 29 ноября — против «Ланса».

ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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