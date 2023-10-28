Артета рассказал, на какой позиции планирует использовать Хаверца в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, планирует ли использовать Кая Хаверца на позиции форварда.

«Да, он является одним из кандидатов. Кай был действительно хорош в тех матчах, в которых принимал участие в нынешнем сезоне. Ситуация с нападающим может сыграть нам на руку, ведь сопернику будет сложно догадаться, кто именно выйдет на острие», — сказал Артета на пресс-конференции.

Этим летом футболист перешел в «Арсенал» за 75 миллионов евро из «Челси». В этом сезоне 24-летний немец провел 9 матчей в АПЛ, забив 1 гол и сделав 1 ассист.