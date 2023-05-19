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Сегодня, 14:17

Артета рассказал о будущем Салиба в «Арсенале»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением по поводу контракта защитника Вильяма Салибы, срок которого истекает летом 2024 года.

«Мы хотим сохранить свои лучшие таланты, мы пытаемся это сделать. На это нужно время. В переговоры вовлечено много людей. Я думаю, что цель у всех одна — продлить контракт. Надеюсь, что очень скоро нам удастся найти решение», — сказал Артета на пресс-конференции.

На данный момент футболист восстанавливается от травмы спины. В этом сезоне 22-летний француз провел 27 матчей в АПЛ, отметившись 2 голами и 1 ассистом.

ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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