Артета рассказал о настрое «Арсенала» на матч с «Ливерпулем»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, чего ждет от матча 18-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

«Если мы хотим быть на вершине, то мы должны доминировать на «Энфилде». Мы попробуем это сделать в предстоящей игре. Атмосфера? Мы заставим болельщиков замолчать, если будем доминировать», — цитирует Артету Sky Sports.

Игра между «Ливерпулем» и «Арсеналом» состоится сегодня, 23 декабря. Начало — в 20.30 мск.

Лондонский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков. «Ливерпуль» идет третьим, имея в активе 38 баллов.