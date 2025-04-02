Артета рассказал о травмах Габриэла и Тимбера перед матчем с «Реалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал повреждения защитников команды Габриэла Магальяйнса и Юрриена Тимбера.

Оба футболиста были заменены по ходу матча против «Фулхэма» (2:1) в 30-м туре АПЛ. Игра проходила 1 апреля.

«Да, у нас есть опасения, потому что Габриэль никогда не уходит просто так. Он что-то почувствовал. Мы не знаем, насколько это серьезно. То же самое с Тимбером. Он испытывал трудности уже в начале игры. Ему удалось продолжить, но в какой-то момент он не смог играть дальше», — приводит слова Артеты Daily Mail.

«Арсенал» 8 апреля на своем поле примет «Реал» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Перед этим лондонцы 5 апреля на выезде сыграют с «Эвертоном» в 31-м туре АПЛ.