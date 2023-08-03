Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Таблица переходов
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:47

Артета рассказал об адаптации новичков команды

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал об адаптации новых игроков в клубе.

«В этом году у нас появилось несколько новых лиц в команде, и я очень рад, что мы смогли подписать этих игроков в начале трансферного окна. Благодаря этому мы смогли пройти предсезонную подготовку вместе с ними. Наши новые футболисты говорят, что они чувствуют, что были здесь уже много лет», — цитирует Артету пресс-служба команды.

В это летнее трансферное окно «Арсенал» приобрел Кая Хаверца, Деклана Райса и Юрриена Тимбера.

Новый сезон АПЛ-2023/24 стартует 11 августа.

ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дэвис и Смолкин выиграли турнир в Лейк-Плэсиде
Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть «Орландо Сити» в 1/16 финала Кубка лиг
Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО
Артиллеристы ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
На Украине заявили об отсутствии графика наступления
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» согласовал с «Брайтоном» трансфер Роберта Санчеса

АПЛ: расписание матчей клубов лиги до старта чемпионата