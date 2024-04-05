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Сегодня, 13:42

Артета — о Де Дзерби: «Его футбол усложняет жизнь сопернику»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о Роберто де Дзерби, возглавляющем «Брайтон».

«Впечатлен им. Он топ-менеджер с отличным штабом. Его футбол усложняет жизнь сопернику, они играют в привлекательный футбол. Нам нужно выбрать лучший состав, нужно тренироваться и быть готовыми побеждать. «Брайтон» играет хорошо, но мы должны быть лучше», — сказал Артета журналистам на пятничной пресс-конференции.

Матч 31-го тура АПЛ «Брайтон» — «Арсенал» состоится завтра, 6 апреля.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Микель Артета
Роберто Де Дзерби
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