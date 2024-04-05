Артета — о Де Дзерби: «Его футбол усложняет жизнь сопернику»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о Роберто де Дзерби, возглавляющем «Брайтон».

«Впечатлен им. Он топ-менеджер с отличным штабом. Его футбол усложняет жизнь сопернику, они играют в привлекательный футбол. Нам нужно выбрать лучший состав, нужно тренироваться и быть готовыми побеждать. «Брайтон» играет хорошо, но мы должны быть лучше», — сказал Артета журналистам на пятничной пресс-конференции.

Матч 31-го тура АПЛ «Брайтон» — «Арсенал» состоится завтра, 6 апреля.