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Сегодня, 13:15

Артета рассказал, почему «Арсенал» не выиграл АПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги чемпионата Англии сезона-2022/23 для «канониров».

«Чего не хватило для победы? Многого. Мы были наказаны за те три ничьих подряд, которые у нас были. Было три или четыре серьезные травмы игроков, и с этого момента все усложнилось. Когда у нас была полная команда, мы были последовательны. Нашим соперником была лучшая команда в мире; лучший тренер в мире... Нам не оставалось ничего другого, кроме как принять это и пожать руку чемпиону», — приводит слова Артеты Marca.

«Арсенал» завершил минувший сезон на второй строчке турнирной таблицы АПЛ. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», который позже оформил требл, выиграв Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Микель Артета
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