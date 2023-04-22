Артета с нетерпением ждет матч с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после ничьей с «Саутгемптоном» (3:3) в матче 32-го тура чемпионата Англии признался, что с нетерпением ждет игры с «Манчестер Сити» в среду.

«Не могу дождаться, это матч, в котором хочешь играть. Когда все поставлено на карту, вы должны идти туда, чтобы победить. В этом красота футбола, вы хотите быть на первых позициях. У нас будет невероятная поездка в Манчестер, и мы очень хорошо подготовимся.

Это не финал, потому что впереди еще шесть игр. Я видел, что парни готовы делать все. Дух у этой команды невероятнный, и мы должны попытаться сделать это снова — обыграть «Сити», — цитирует BBC Артету.

«Арсенал» набрал 75 очков и занимает первое место в таблице АПЛ. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет 5 очков, но у команды Хосепа Гвардиолы два матча в запасе.